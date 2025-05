Atlético-MG vence Juventude e Fortaleza entra na zona de rebaixamento da Série A

Com o triunfo, o Galo chegou aos nove pontos e ultrapassou o Leão na tabela do Campeonato Brasileiro, que agora ocupa a 17ª posição

Em confronto que fechou a sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Juventude fora de casa, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, por 1 a 0, e ultrapassou o Fortaleza na tabela de classificação. Assim, o Tricolor do Pici passa a integrar a zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

O Leão do Pici tem sete pontos somados, mesma quantidade do Mirassol-SP (16º) e do Juventude (15º). O time comandado por Vojvoda, entretanto, perde no critério de desempate por ter menos vitórias que os dois rivais em questão. No Z-4, há ainda outros dois times nordestinos: o Vitória (18º), com seis pontos, e o Sport (20º), com dois pontos.