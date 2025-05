Após sequência fora de casa, Fortaleza será mandante em cinco dos próximos seis jogos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já no próximo sábado, 10, o Fortaleza vira a chave e recebe o Juventude no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Leão do Pici volta a campo pela Libertadores e reencontra o Castelão para enfrentar o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

A única viagem nesse período será para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrentará o Vasco, também pelo Brasileirão. Depois disso, o Fortaleza retorna à Capital e volta a atuar diante da torcida, dessa vez contra o Retrô, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.Encerrando essa sequência em casa, o Tricolor enfrenta o Cruzeiro, novamente pelo Campeonato Brasileiro, em mais um compromisso que pode ser fundamental na busca por estabilidade e melhores resultados na temporada.