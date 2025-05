Fortaleza se manifesta após torcedores do Colo-Colo serem vistos comprando ingressos

A entrada de torcedores visitantes do Colo-Colo está proibida pela Conmebol, visto que o clube chileno com cinco jogos sem presença de torcida

Mesmo punidos pela Conmebol com cinco jogos sem torcida — seja como mandante ou visitante —, torcedores do Colo-Colo foram vistos em uma loja do Fortaleza , localizada na Avenida Senador Virgílio Távora, comprando ingressos para o duelo desta terça-feira, 6, às 21h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa Libertadores.

A punição imposta ao Cacique ocorreu justamente no duelo contra o Leão , válido pela segunda rodada da competição, no dia 10 de abril, em Santiago (CHI). Durante o segundo tempo, parte da torcida chilena invadiu o gramado em protesto à morte de dois torcedores, ocorrida antes do início da partida, em Santiago.

Relembre o caso do cancelamento da partida entre Colo-Colo e Fortaleza

De acordo com o jornal El Deportivo, diversos torcedores do Colo-Colo tentaram invadir setores do estádio momentos antes do início do confronto. Em meio ao caos do lado de fora — que contou com intervenção policial —, houve prisões, pessoas feridas e duas mortes.

Ainda segundo a imprensa local, as vítimas foram uma mulher de 19 anos e um menino de 13 anos, ambos torcedores do clube chileno. Segundo relatos do periódico, os dois teriam sido atropelados por um veículo da polícia durante uma manobra para dispersar a multidão.

Dentro do estádio, a notícia do falecimento ainda não havia se espalhado no início do jogo — o que geraria uma série de consequências posteriormente.