Gustavo Mancha aproveita chances e se firma na zaga do Fortaleza; veja números

O portal Sofascore, especializado em estatísticas do futebol, divulgou os números do jovem atleta no ano. Em oito partidas, o beque central venceu 47 de 68 disputas de bola, venceu também 16 de 18 duelos de bola aérea e teve 53 ações defensivas totais.

Além desses números, o camisa 39 se destaca na construção de jogo, acertando 85% dos passes tentados e somando dois passes decisivos no total. Mesmo com o Fortaleza não tendo retrospecto positivo no mês de abril, Mancha se destacou por não cometer nenhum erro grave que terminaram em gols de adversários.

Confira números divulgados pelo Sofascore:

Jogos: 8



Aproveitamento de Passe: 85%



Passes Decisivos: 2



Duelos Ganhas: 47/68 (69%)



Duelos Aéreos Ganhas: 16/18 (89%)



Ações Defensivas: 53 (média de 6.6 por jogo)



Um corte em cima da linha

Nota: 6,93

Gustavo Mancha se destacou na Copa São Paulo de Juniores e foi integrado ao elenco principal do Fortaleza antes do fim da fase de grupos do torneio. O atleta fez parte do elenco que disputou pré-temporada nos Estados Unidos e estreou contra o Horizonte, no dia 25 de janeiro.

Após o primeiro jogo, o defensor retornou ao banco e fez duas partidas contra Sousa e CRB na fase de Grupos da Copa do Nordeste. Mancha só voltaria a titularidade no confronto contra o Colo-Colo pela Copa Libertadores, onde a opção por seu nome causou desconfiança em parte da torcida, mas, após partida segura, o jogador virou parte do trio de zaga titular.