Em má fase, Fortaleza encerra mês de abril sem vitória; confira números

Último triunfo do Leão na temporada ocorreu há exatamente 1 mês, no dia 29 de março, quando o time superou o Fluminense por 2 a 0 na estreia da Série A

O mês de abril passou longe de ser bom para o Fortaleza. Isso porque o time tricolor não venceu nenhuma partida dos oito que disputou no período. O último compromisso foi realizado nesta terça-feira, 29, diante do Retrô. No duelo, válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Leão não conseguiu apresentar bom futebol e ficou no empate em 1 a 1.

No recorte, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda empatou cinco vezes e perdeu outras três. As igualdades ocorreram diante de Mirassol, Internacional, Bucaramanga, Sport e Retrô, enquanto os reveses foram sofridos contra Racing, Vitória e Palmeiras.