Fortaleza quebra tabu de 10 anos sem vencer o Horizonte no Domingão

Breno Lopes marcando gol contra o Horizonte / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

A vitória contra o Horizonte pelo placar de 3 a 1 derrubou uma marca de 10 anos do Fortaleza sem vencer o Galo do Tabuleiro no estádio Domingão. A última vitória Tricolor no estádio havia sido no dia 14 de fevereiro de 2015, em um duelo válido pela primeira fase do Cearense daquele ano. Na ocasião, o Leão triunfou com o placar de 3 a 1, com gols marcados por Cassiano, Everton e Lima. Siloé, de pênalti, descontou para os donos da casa.

Depois disso, cinco confrontos com o mando do Horizonte, sendo três de Campeonato Cearense e dois de Copa Fares Lopes e em ambos os campeonatos o Fortaleza perdeu suas partidas. O Leão foi derrotado por 1 a 0 no estadual de 2017, 2 a 1 no de 2018 e um novo 1 a 0 em 2019. Pela Fares Lopes, onde o tricolor joga com uma equipe alternativa, perdeu de 1 a 0 em 2018 e 2 a 0 em 2019. A equipe leonina já tinha saído do jejum de vitórias contra o Horizonte, contando jogos em casa e fora, no ano passado. Na estreia do Cearense de 2024, o Tricolor venceu o Galo do Tabuleiro por 2x0, com gol contra de Léo Ceará e o primeiro gol de Kervin Andrade pelo Fortaleza.