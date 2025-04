Fortaleza chega a 7 jogos seguidos sem vencer como visitante, maior jejum da Era Vojvoda

Vojvoda comandou o Fortaleza em 142 jogos como visitante / Crédito: RAUL ARBOLEDA / AFP

Após o empate por 1 a 1 entre Fortaleza e Atlético Bucaramanga, na madrugada desta quinta-feira, 24, pela Copa Libertadores, Vojvoda conheceu seu maior jejum atuando fora de casa como técnico do Leão do Pici. Com o resultado igualado, o Tricolor atingiu a sequência de sete jogos sem vencer como visitante em 2025. A última vez que o escrete cearense havia passado sete jogos ou mais sem conquistar uma vitória foi durante a reta final do Campeonato Brasileiro de 2020.

Vale ressaltar que o duelo cancelado contra o Colo-Colo, no último dia 10, pela 2ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores, não foi contabilizado nas estatísticas. Sequência como visitante O duelo na Colômbia, nesta quarta-feira, 23, foi o primeiro de uma longa sequência do Tricolor jogando fora da capital cearense. Já nesta quinta-feira, 24, o escrete do Pici viaja para Recife, onde irá enfrentar o Sport no próximo sábado, 26, pela 6ª rodada do Brasileirão Série A. Coincidentemente, a última vitória do Fortaleza fora de seus domínios foi na Ilha do Retiro, justamente contra o Sport, no último dia 4 de fevereiro, em confronto da fase de grupos da Copa do Nordeste.