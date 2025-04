"Tivemos oportunidades para matar o jogo", lamenta Pol após empate do Fortaleza

O Fortaleza vencia o jogo contra o Bucaramanga, na Colômbia, até os momentos finais da partida, mas o pênalti cometido por Mancuso, aos 41 minutos do segundo tempo, mudou o roteiro. O empate foi lamentado pelo volante Pol Fernández, do Leão, que em entrevista após o jogo fez uma análise do confronto e do resultado em si.



Segundo o camisa 5 do Tricolor do Pici, a equipe cearense fez uma boa partida no geral e teve chances para matar o jogo quando a partida estava sendo vencida por 1 a 0. Apesar disso, Pol reforçou que o Grupo E da Libertadores está totalmente em aberto e que o Leão precisa fazer valer o fator casa nos próximos jogos.