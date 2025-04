Fortaleza vai encarar Retrô na Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo

O empate em 0 a 0 na segunda fase da Copa do Brasil em 2024 foi o primeiro embate entre as equipes

Em 2024, o Tricolor teve muita dificuldade em jogar de forma propositiva, com a equipe tendo muita posse, mas não sendo efetiva na hora de finalizar a gol. O Leão teve 63% de posse durante a partida e finalizou 23 vezes, mas apenas três delas foram em direção ao gol. Em comparação, o Retrô chutou três vezes, com duas indo ao gol.

O Fortaleza conheceu o seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Assim como em 2024, o Leão enfrentará novamente o Retrô pelo torneio. Na edição anterior, as equipes se enfrentaram na segunda fase do torneio e o Leão avançou nos pênaltis após empatar por 0 a 0 no tempo regulamentar.

Vojvoda iniciou a partida com quatro homens de frente, com Imanol Machuca jogando por dentro e funcionando como um segundo atacante. Na segunda etapa, foram promovidas as entradas de Kervin Andrade e Calebe, para que o time tivesse mais refino no último toque e ainda assim, os visitantes seguraram o empate.

Com o fim do tempo regulamentar, a classificação para a terceira fase do torneio seria definida na marca da cal. Fernandinho, do Retrô, e Calebe, do Fortaleza, começaram desperdiçando suas cobranças; Renato e Lucero seguiram a escrita, até que Edson Lucas e Kervin Andrade acertaram suas cobranças.

Luisinho perdeu a quarta cobrança do Retrô e a partir daí, o Fortaleza converteu as duas penalidades que lhe restavam, enquanto o Retrô tinha apenas uma, e saiu com a classificação. Naquela partida, o Leão entrou em campo com: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Pacheco; Pedro Augusto (Zé Welison), Kauan (Calebe) e Machuca; Moisés (Pedro Rocha), Lucero e Pikachu (Marinho).