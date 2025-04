Vojvoda admite "sabor amargo" com empate do Fortaleza: "Tínhamos que matar a partida"

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após o empate com o Atlético Bucaramanga-COL, pela terceira rodada da Libertadores da América. Na ocasião, o argentino lamentou o gol sofrido no final do segundo tempo e destacou que o resultado tem um "sabor amargo".

"Recebemos (o empate) com um sabor amargo porque faltava muito pouco para terminar. Tivemos transições com opções muito claras, um chute de Pikachu, e outra opção também muito clara. Em jogos fora de casa geralmente tem que fazer dois gols. Depois tem que analisar bem o pênalti, o VAR chamou. Creio que fizemos uma partida correta fora de casa e tínhamos que matar a partida com mais um gol", disse depois do confronto.