Fortaleza x Palmeiras pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

No duelo, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda terá a missão de retomar o caminho das vitórias após acumular três partidas seguidas sem vencer no certame. O último confronto, por sinal, culminou em derrota tricolor ante o Vitória .

Para o jogo, o técnico argentino pode repetir a base dos times que atuou contra Inter e Vitória. Porém, terá problema no meio-campo: Martínez está fora do embate após levar o terceiro cartão amarelo . Para o lugar do camisa 8, a tendência é que Zé Welison seja o escolhido. Caso não, Calebe e Rodrigo Santos, novo reforço do clube , também podem ganhar chance entre os titulares.

Por outro lado, o Palmeiras chega para o embate almejando assumir a liderança do Brasileirão. Segundo colocado, a equipe paulista tem os mesmos 10 pontos do Flamengo, primeiro lugar, e conta com um bom resultado em solo cearense para conquistar o objetivo.

Por outro lado, a novidade fica por conta do retorno do volante Lucas Evangelista. O goleiro Weverton, que sofreu uma entorse no tornozelo logo no primeiro minuto da vitória sobre o Internacional, treinou normalmente e deve atuar.

Se no Fortaleza o clima não é favorável, no Palmeiras o cenário se mostra mais embalado. Com três vitórias em quatro jogos na Série A, o Verdão é um dos poucos times invicto na edição deste ano — divide o posto com Flamengo e São Paulo.

Fortaleza x Palmeiras pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Leão do Pici, o goleiro João Ricardo pode ser, mais uma vez, o nome de destaque na partida. O camisa 1 soma 17 jogos na temporada e é uma das peças cruciais do time de Vojvoda. Do lado do Verdão, a expectativa deve ficar por conta de Estêvão. Com apenas 17 anos, o ponta habilidoso é a principal estrela da equipe e acumula seis gols marcados em 20 partidas disputadas neste ano.

Fortaleza x Palmeiras pela Série A 2025: retrospecto

Em números gerais, os times já se enfrentaram em 25 oportunidades, somando oito vitórias tricolores, dez alviverdes e outros sete empates. No entanto, para o jogo deste domingo, o Leão do Pici se apega ao bom retrospecto como mandante diante da equipe paulista. Isso porque a última derrota contra o Verdão atuando na Arena Castelão ocorreu em 22 de setembro de 2019, quando foi superado por 1 a 0. Desde então, o Fortaleza acumula quatro vitórias e dois empates diante dos palmeirenses.

Fortaleza x Palmeiras pela Série A 2025: análise de Lucas Mota

"Encarar o embalado Palmeiras em um momento que exige recuperação nunca é o cenário ideal. Por outro lado, trata-se de uma ótima oportunidade de virada de chave. Superar o rival paulista não resolve todos os problemas do Tricolor, mas uma vitória representaria um banho de confiança para um elenco desacreditado pelos desempenhos e resultados recentes. O retrospecto no Castelão é positivo: os cearenses estão há seis jogos invictos contra o Alviverde, com quatro vitórias e dois empates", avaliou o jornalista e colunista do O POVO.