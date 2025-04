Fortaleza defende invencibilidade de seis jogos contra o Palmeiras no Castelão

Vivendo momento instável na temporada, o Tricolor do Pici se apega a fator casa para superar um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro

Um dos times mais temidos da América do Sul nos últimos anos, o Palmeiras tem encontrado dificuldades quando o assunto é enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. Neste domingo, 20, às 18h30min, as duas equipes se enfrentam na capital cearense pela Série A do Campeonato Brasileiro, em um duelo que promete ser equilibrado e cheio de história recente.

O Tricolor do Pici, que busca se reabilitar na competição, entra em campo defendendo uma invencibilidade de seis jogos contra o time paulista. A última derrota do Leão diante do Verdão ocorreu em 22 de setembro de 2019, quando o Palmeiras venceu por 1 a 0.