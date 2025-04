Torcida do Fortaleza protesta em desembarque do elenco e cobra David Luiz

David Luiz foi cobrado por grupo de torcedores do Fortaleza após desembarque no Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense / Crédito: Reprodução/Rede social

Após a derrota para o Vitória, na quarta-feira passada, em Salvador (BA), pela Série A do Brasileirão, o elenco do Fortaleza desembarcou no Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense, sob fortes protestos de torcedores. O experiente zagueiro David Luiz foi um dos principais alvos dos tricolores presentes.

Já do lado de fora do aeroporto, um grupo de pessoas, algumas trajadas com camisas de uma torcida organizada do clube, se reuniu ao redor de David Luiz e o pressionou. Entre as reclamações, um tricolor acusou o elenco de estar fazendo “corpo mole”. O zagueiro chegou a retrucar em determinado momento, mas não se estendeu no diálogo.



Torcedores do Fortaleza já protestaram em outros momentos de 2025 Não foi a primeira vez que a torcida do Fortaleza realizou protestos contra o time nesta temporada. Em março, faixas foram colocadas na frente da sede do clube, com frases escritas como: “Honrem a camisa”, “+ Futebol, - Desculpas”, “Pra jogar no Leão tem que ter disposição” e “Exigimos um time campeão!”.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Em alguns jogos na Arena Castelão neste ano, marcados por más atuações e resultados adversos, torcedores presentes também protestaram com vaias e gritos como “time sem vergonha”.