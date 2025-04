Vojvoda não repetiu escalação do Fortaleza em nenhum dos últimos dez jogos disputados

Com apenas três vitórias nos últimos 16 jogos disputados – duas delas contra o Ferroviário –, a crise técnica do Fortaleza segue interminável. Vojvoda, por outro lado, não abre mão do seu modelo de trabalho, baseado no rodízio de jogadores, algo que vem implementando no Pici desde que chegou ao clube, no primeiro semestre de 2021. A ideia, entretanto, não tem surtido efeito positivo na atual fase do time.

Considerando o recorte das dez partidas mais recentes do Leão do Pici, o comandante argentino não repetiu a escalação inicial entre um jogo e outro em nenhuma ocasião sequer, seja por opção ou por questões clínicas envolvendo lesões. Nesta sequência, os resultados foram péssimos: uma única vitória, contra o Fluminense, na estreia da Série A, e cinco derrotas e quatro empates.