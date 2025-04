Deyverson fala de anseio por títulos pelo Fortaleza e cita Copa do Brasil como alvo

Reforço mais badalado do Fortaleza nesta janela de transferências, o atacante Deyverson foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 14, na sala de imprensa da Arena Castelão. Na ocasião, falou sobre diversos assuntos, incluindo o desejo de conquistar títulos com a camisa do Tricolor do Pici.

Com taças importantes no currículo, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores — esta última com gol na final —, o camisa 18 revelou a vontade de vencer o Campeonato Cearense e a Copa do Brasil pelo Leão. "Estou com 33 anos, mas parece que tenho 20. Estou na minha melhor fase física e mental."