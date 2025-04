Torcedor do Fortaleza relata insegurança e clima hostil no Chile: "Ficaram nos intimidando"

Matheus Sousa esteve presente no fatídico jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, pela Libertadores / Crédito: Victor Barros/O POVO

De volta à capital cearense, Matheus Sousa, 28 anos, viveu momentos de tensão em Santiago, no Chile, na quinta-feira passada. Torcedor do Fortaleza, ele esteve presente no Estádio Monumental David Arellano para acompanhar a partida entre o Leão e o Colo-Colo, pela Copa Libertadores. Em conversa com o Esportes O POVO no Aeroporto Pinto Martins (CE), o tricolor relatou o sentimento de insegurança vivido por lá. Segundo Matheus, os problemas começaram já na saída do hotel para o estádio. O transporte que o levaria junto a outros torcedores do Fortaleza havia combinado uma escolta policial para que o traslado fosse feito com segurança, mas nenhuma viatura os acompanhou. No local do jogo, ainda foram intimidados por adeptos do Cacique, que tentaram invadir o setor visitante.