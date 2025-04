Torcedora do Fortaleza relata tentativas de invasão de torcedores do Colo-Colo ao setor visitante

Torcida do Colo-Colo invade campo no jogo Colo-Colo x Fortaleza, no Estádio Monumental de Santiago, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Javier TORRES / AFP

O jogo entre Colo-Colo-CHI e Fortaleza, válido pela segunda rodada da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, 10, ficará marcado pelas cenas lamentáveis de violência protagonizadas por torcedores chilenos. O confronto, que estava empatado em 0 a 0, foi suspenso pela Conmebol diante da gravidade dos incidentes no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (CHI).