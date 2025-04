Novo reforço do Fortaleza, volante Rodrigo entra no BID da CBF antes de anúncio

Ainda sem ser anunciado oficialmente, o volante Rodrigo, novo reforço do Fortaleza, entrou no Boletim Informativo (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta sexta-feira, 11, último dia da janela de transferências.

O Esportes O POVO apurou que a chegada do atleta ao Leão do Pici custará R$ 4 milhões aos cofres do clube. Este montante é por 60% dos direitos do meia. A pedida inicial era de R$ 7 milhões.