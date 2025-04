Lucas Sasha relata momentos de tensão após invasão de campo no Chile

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza ficou marcada pelas confusões e duas mortes fora do estádio Monumental David Arellano, além de invasão ao campo de jogo que culminou no cancelamento do embate válido pela segunda rodada da Libertadores. Lucas Sasha, meio-campista do Fortaleza, relatou em entrevista à Espn os momentos de tensão vividos no Chile.



Em meados da segunda etapa, os jogadores do Fortaleza correram em direção ao túnel de acesso e se retiraram do gramado depois que um grupo de torcedores quebrou a barreira de proteção das arquibancadas e invadiu o campo.