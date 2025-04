Promessa da base, Gustavo Mancha comemora primeiro jogo de Libertadores pelo Fortaleza

"Quando soube que ia iniciar o jogo fiquei ansioso, mas deixei claro para a comissão que estava preparado. Desde a base, venho me dedicando nos treinamentos para, quando a oportunidade chegar, poder corresponder às expectativas. Fico feliz de poder desempenhar em campo", disse o jogador.

O zagueiro Gustavo Mancha foi titular no duelo contra o Colo-Colo , nessa quinta-feira, 10, pela Copa Libertadores. O jovem zagueiro ganhou destaque na Copinha deste ano e ganhou a chance de jogar um jogo de Copa Libertadores pela primeira vez. Nas nas redes sociais, o defensor recebeu elogios dos torcedores.

O zagueiro chegou ao Fortaleza em 2024, para a categoria Sub-20, onde foi titular da categoria em uma campanha de semifinal de Campeonato Brasileiro e no título do Campeonato Cearense. Sua estreia como profissional aconteceu na mesma temporada, no elenco montado para a disputa da Taça Fares Lopes.

Com 92% de acerto nos passes, o jogador demonstrou segurança e fez uma partida muito segura. Em números defensivos, o defensor teve uma interceptação, um desarme e e afastou a bola de sua área em quatro oportunidades.

Em 2025, disputou duas partidas pela Copa São Paulo de Futebol Júnior antes de se juntar ao elenco principal para atuar em amistosos nos Estados Unidos. No retorno ao Brasil, o jogador entrou como titular já na estreia do Estadual, no duelo contra o Horizonte, na qual o Leão venceu por 3 a 1.

Fortaleza x Colo-Colo:

A partida do Fortaleza diante do Colo-Colo na noite desta quinta-feira, 10, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, está paralisadaapós ter que ser interrompida por mais de uma vez por conta de um episódio de revolta da torcida chilena após duas mortes ocorridas fora do estádio Monumental.

Aos 25 minutos da segunda etapa, os jogadores do Leão tiveram que ir correndo para o vestiário após torcedores da equipe da casa invadirem o gramado.A invasão ocorreu após a quebra de dois acrílicos que separavam a torcida do campo.