Roger Machado estuda poupar titulares do Internacional contra o Fortaleza

Técnico explicou que a definição do planejamento do Colorado ocorre antes de cada jogo e citou a dificuldade em encarar o calendário enxuto

O Inter pode sofrer algumas alterações para o jogo diante do Fortaleza. Isso porque, segundo o técnico Roger Machado , talvez seja necessário preservar alguns jogadores pelo desgaste físico. A equipe terá um intervalo de três dias entre a vitória sobre o Atlético Nacional pela Libertadores e o embate contra o Leão do Pici, pelo Campeonato Brasileiro.

Em seguida, o questionamento envolveu o desafio de manter a regularidade de desempenho nos diferentes torneios e a ambição de vencê-los. Roger indicou o calendário enxuto pela realização do novo Mundial de Clubes como principal obstáculo para ter sucesso nesta meta.

“Com relação ao jogo do Fortaleza, agora a gente começa a medir esses detalhes. Começa a medir a questão das distâncias, de quem está mais desgastado, quem pode ter a vantagem ou não”, esclareceu o treinador.

Com o resultado positivo sobre o Atlético Nacional, o Internacional assumiu eventualmente a liderança do Grupo F da Libertadores. Os gaúchos têm os mesmos quatro pontos do Bahia, mas levam vantagem pelo superior saldo de gols.

O Inter volta a campo no próximo domingo (13), quando enfrentará o Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão. O duelo, por sinal, será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

