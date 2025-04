Fortaleza tenta a contratação do volante Rodrigo, destaque do Maringá-PR

Volante Rodrigo Santos se destacou no Maringá e atraiu o interesse do Fortaleza / Crédito: Fernando Teramatsu / Maringá

Atento ao mercado da bola, o Fortaleza segue se movimentando com o intuito de reforçar o elenco antes do fim da janela nacional, destinada à transferência de jogadores que disputaram os estaduais nesta temporada. Entre os nomes avaliados, o Leão do Pici tem o volante Rodrigo, do Maringá, como alvo, conforme apurou o Esportes O POVO. A negociação pelo jogador de 24 anos, porém, não é simples. Isso porque o meio-campista é peça importante no elenco do time paranaense, sendo titular absoluto da equipe neste ano – ele atuou em 17 dos 19 jogos do time em 2025. O Dogão, portanto, não quer facilitar a saída do atleta e pede compensação financeira para liberá-lo, cujos valores estão entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões.