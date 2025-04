Saiba qual a logística do Fortaleza para o duelo contra o Colo-Colo

Sem retornar a Capital Cearense, o elenco tricolor está hospedado em Atibaia, onde treinará na segunda-feira, 7, e na terça-feira, 8, antes de ir ao Chile. Ainda na terça-feira, a delegação do clube embarca, no período da tarde, para Santiago em um vôo fretado.

Após empatar por 1-1 com o Mirassol , em Mirassol(SP), no domingo, 6, o Fortaleza iniciou sua preparação para o duelo contra o Colo-Colo, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, que será jogado em Santiago, nesta quinta-feira, 10.

No Chile, a equipe fará um treino de apronto no período da tarde na quarta-feira, 9, e entrará em campo às 21 horas, horário de Brasília, da quinta-feira, 10. No dia seguinte, a equipe retorna a capital cearense em um vôo fretado que parte pela manhã.

Ao todo, 26 atletas formam o grupo que disputou a partida contra o Mirassol e irão viajar para Santiago pelo jogo da Libertadores. Do elenco atual, cinco nomes ficarão fora do confronto por motivos de lesão, são eles: Brítez, Breno Lopes, Tinga, Pochettino e Pedro Augusto.

O zagueiro argentino trata uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Breno Lopes se recupera de uma fratura no antebraço direito. O capitão Tinga tem um edema muscular na panturrilha esquerda, o meio-campista Tomás Pochettino trata uma tendinite no quadril esquerdo e o volante Pedro Augusto tem uma pubalgia.