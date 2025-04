Com 29,5%, Fortaleza é o time com a pior média de posse de bola da Série A 2025

FORTALEZA-CE, BRASIL, 08.03.2025: Vojvoda. Jogo Ferroviário vs Fortaleza. Estádio presidente Vargas. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Duas rodadas da Série A se passaram e o Fortaleza tem mostrado uma característica de jogo semelhante à de 2024: pouca posse de bola para explorar as transições ofensivas. O modelo, que fez sucesso na edição anterior, quando o time terminou na quarta colocação, também tem sido utilizado por Vojvoda neste ano, pelo menos nos duelos contra Fluminense e Mirassol. Não à toa, dentre todos os times que estão na elite, o Leão do Pici é quem tem a menor posse de bola, com média de 29,5% por jogo. Na vitória contra o Fluminense, o Tricolor teve 30% do domínio da pelota, enquanto o rival, 70%. No empate diante do Mirassol, o cenário foi semelhante: os donos da casa tiveram 71%, enquanto o clube cearense, 29%.