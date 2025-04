Colo-Colo x Fortaleza: Vojvoda reencontra Almirón após oito anos e tem retrospecto favorável

O retrospecto do confronto carrega uma vitória de Vojvoda e um empate / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC | Reprodução/Redes Socias

O técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, reencontrará um adversário antigo no duelo ante o Colo-Colo pela Copa Libertadores, marcado para esta quinta-feira, 10, no estádio monumental David Arellano, no Chile. Isso porque no outro banco de reservas, no comando técnico adversário, estará o treinador Jorge Almirón, contra quem o comandante tricolor já jogou duas vezes, há oito anos, somando uma vitória e um empate. Quando duelaram pela primeira vez, em junho de 2017, Vojvoda treinava o Newell's Old Boys – onde jogou como zagueiro quando era atleta – de forma interina, enquanto Almirón estava a frente do Lanús, onde comandou por 106 jogos entre duas passagens. O resultado terminou empatado por 1 a 1 na primeira divisão argentina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Naquele mesmo ano, em novembro, se reencontraram. Vojvoda já havia mudado seu trajeto para o Defensa y Justicia – que já contava com Tomás Pochettino à época, no banco de reservas – e enfrentou o mesmo Lanús de Almirón, mas dessa vez venceu por 3 a 0, novamente no Campeonato Argentino. Dúvidas e desafios parecidos na área técnica Em 2025, os técnicos vivem um cenário parecido em resultados e até mesmo na busca pela formação ideal. Tanto Vojvoda quanto Almirón viveram temporadas mágicas em 2024, mas ainda não encontraram o caminho das melhores atuações no ano atual. Durante o ano passado, o treinador do Colo-Colo venceu 30 dos 52 jogos que disputou e foi campeão chileno, enquanto o do Fortaleza venceu 34 dos 73 que jogou, mas terminou o Campeonato na quarta colocação, tendo a melhor campanha de um nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro e encerrando a competição invicto em seus domínios.