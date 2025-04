Vojvoda minimiza impactos de crise política no Fortaleza após saída de Alex Santiago

Para o comandante argentino, apesar do momento interno, este cenário acontece em todos os clubes, e logo a estabilidade deve retornar ao Leão do Pici

Após uma semana conturbada nos bastidores, o Fortaleza empatou com o Mirassol, pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão, neste domingo, 6. O Tricolor chegou a abrir o placar do duelo e permaneceu à frente do marcador até os acréscimos da etapa final.

Na coletiva pós-jogo, Vojvoda comentou sobre o impacto que as saídas do ex-diretor de futebol, Alex Santiago, e ex-executivo de futebol, Bruno Costa, tiveram no elenco do Leão do Pici.