Fortaleza cede empate no fim para o Mirassol e deixa liderança da Série A

Fortaleza e Mirassol empataram em 1 a 1 na segunda rodada da Série A / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza bateu na trave quanto a seguir na liderança da Série A do Brasileirão. O Leão do Pici empatou em 1 a 1 contra o Mirassol na noite deste domingo, 6, no estádio Maião. A equipe comandada por Vojvoda vencia a partida até os acréscimos, quando Cristian balançou as redes para o time de casa. O Tricolor havia aberto o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com Emmanuel Martínez. O resultado deixa o grupo cearense na quarta colocação na tabela, com quatro pontos após duas rodadas.

Entretanto, por meio de bolas longas, achou espaço para contragolpear e abriu o placar aos 14 minutos. Moisés recebeu lançamento rápido, avançou com a defesa do rival desarrumada e serviuEmmanuel Martínez. O argentino chutou com força do centro da grande área e marcou um golaço. Antes de ir para o intervalo, em uma jogada similar, o Leão ainda teve a oportunidade de ampliar novamente com Moisés, que acabou por finalizar no goleiro Muralha. O arqueiro chegou a dar um rebote nos pés de Deyverson, mas conseguiu colocar a bola para fora antes do centroavante colocar a bola para dentro das redes. No segundo tempo, o jogo ganhou um tom mais disputado com as mudanças executadas pelos dois técnicos. O Mirassol renovou o ataque e foi para o tudo ou nada, e a mudança surtiu efeito. O grupo chegou a colocar duas bolas na trave.

O Fortaleza tentava controlar o jogo, mas esbarrava na própria falta de criatividade. Temendo a pressão mirassolense, o técnico Vojvoda executou mudanças defensivas, colocando David Luiz e retomando o 3-5-2, mas a mudança não intimidou a equipe da casa, que seguiu pressionando o Leão até os minutos finais. De tanto martelar, o Mirassol foi recompensado e alcançou o empate com gol de Cristian. O camisa 17 recebeu da linha de fundo de Davó e chutou de canhota, dando pouca chance de defesa para João Ricardo. O Leão do Pici volta a campo pela Série A no próximo domingo, 13, quando irá receber o Internacional na Arena Castelão pela terceira rodada. Antes disso, o grupo tricolor vai até o Estádio Monumental David Arellano, em Macul, no Chile, em busca de somar os primeiros pontos na Libertadores de 2025 diante do Colo-Colo.



Ficha técnica Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Mancuso (David Luiz), Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Lucas Sasha, Martínez (Pol Fernández) e Yago Pikachu; Moisés (Allanzinho) e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Mirassol 4-3-3: Alex Muralha; Lucas Ramon (Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Gabriel), José Aldo e Danielzinho; Clayson (Maceió), Fabrício Daniel (Cristian) e Iury Castilho (Matheus Davó). Técnico: Rafael Guanaes.