Alex Santiago anuncia saída do Fortaleza; clube destaca decisão unânime pela demissão

Minutos depois do vídeo da demissão de Alex se tornar público, o Fortaleza confirmou a saída do dirigente em nota divulgada à imprensa

O chefe de departamento de futebol do Fortaleza, Alex Santiago, anunciou a sua saída do clube. Através de um vídeo, divulgado inicialmente pelo Blog do Kempes nas redes sociais nesta quinta-feira, 3, o ex-dirigente do Leão explicou o motivo do afastamento do cargo.

Segundo o ex-dirigente tricolor, o pedido partiu do próprio executivo e aconteceu após receber questionamentos sobre o pagamento da premiação do Fortaleza Futsal 2024 por ter sido campeão do Campeonato Brasileiro da modalidade.