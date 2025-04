Martínez lamenta desempenho do Fortaleza no empate diante do Mirassol

O Fortaleza empatou em 1x1 com o Mirassol , no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol(SP), na noite deste domingo, 6. O Tricolor saiu na frente com um gol de Emmanuel Martinez e sofreu o empate nos minutos finais.

"Do jeito que foi o jogo, é uma sensação de tristeza. Lutamos, corremos por 90 minutos e no final, empataram. Foi um jogo bem difícil para nós, um campo bom, poderíamos ter jogado bem melhor do que jogamos. Sabemos que vai ser assim, fora de casa é difícil. A gente buscava os três pontos para seguir lá em cima, não deu certo, mas continuaremos nessa luta".

Esse foi o segundo gol do argentino com a camisa do Fortaleza, o primeiro na temporada. Pelo tricolor, o meio campista soma 37 partidas e além dos gols anotados, distribuiu três assistências, todas na temporada 2024.

O empate manteve o Fortaleza na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O próximo compromisso Tricolor é pela Copa Libertadores, contra o Colo-Colo, no Chile, às 21 horas da quinta-feira, 10. Pelo Brasileirão, o tricolor volta a campo no domingo, 13, às 20 horas, contra o Internacional na Arena Castelão.