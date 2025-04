Com Pochettino, Fortaleza divulga lista de atletas no departamento médico

O Fortaleza divulgou neste domingo, 6, antes do jogo diante do Mirassol, um relatório atualizado dos jogadores que estão no departamento médico com alguma lesão. Dentre os nomes, a grande novidade é a presença do meia argentino Pochettino.

Quem também esteve de fora dos relacionados e é novidade na lista do departamento é o meio-campista Pedro Augusto, que está com uma pubalgia. Além deles, permanecem no departamento médico do Leão o zagueiro ⁠Brítez, com uma ntorse no tornozelo esquerdo; o lateral ⁠Tinga, com edema muscular na panturrilha esquerda e o atacante ⁠Breno Lopes, com uma fratura no antebraço direito.