Paz cita "gosto amargo" por empate do Fortaleza e diz: "Temos que continuar evoluindo"

O dirigente tricolor destacou, porém, que o placar "foi justo", apesar da frustração, e reforçou o foco do trabalho no dia a dia para que a equipe siga melhorando

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz lamentou o empate diante do Mirassol, sofrido pelo Leão nos acréscimos do segundo tempo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o qual caracterizou como "de gosto amargo". Em vídeo publicado em sua rede social, o dirigente destacou, em contraponto, que o resultado foi "justo", diante da produção das duas equipes no jogo.

No duelo contra o clube paulista, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), o Tricolor do Pici vencia por 1 a 0 até os 47 minutos da etapa final, momento em que sofreu o empate, em uma total desatenção do sistema defensivo. Com o placar de igualdade, o time cearense chegou aos quatro pontos somados e terminou a rodada na quarta posição do certame.