Fortaleza sofre 20 finalizações do Mirassol e chega a 59 nos últimos três jogos

No empate ante o Mirassol, o Leão do Pici recuou após marcar o gol e chegou a sofrer 20 chutes ao gol, sendo 13 dentro da área. Contra o Racing-ARG sofreu 24 e mais 15 ante o Fluminense

Somando à derrota contra o Racing-ARG (24 chutes) e a vitória sobre o Fluminense (15 chutes) , o time de Vojvoda viu seus adversários arrematarem 59 vezes, conforme os números do site SofaScore. Assim, o Leão do Pici tem uma média de quase 20 chutes contra a sua meta por partida em seus compromissos mais recentes.

Diante do Mirassol, no empate em 1 a 1 que ocorreu na noite deste domingo, 6, no estádio Maião, o Fortaleza foi dominado pelo clube paulista após abrir o placar e chegou a sofrer 20 finalizações, sendo 13 delas dentro da própria área, até não resistir a pressão e ver o placar sendo igualado nos acréscimos da etapa final.

Além disso, a contrapartida não acontece: nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025, o Tricolor – que ainda não perdeu – é o time que menos finalizou e tem a menor posse de bola entre as 20 equipes.

Ante o Fluminense, na rodada inicial do Brasileirão, o Leão conseguiu ser efetivo e definiu o placar de 2 a 0 com apenas 20 minutos de jogo. Na frente do placar com uma boa vantagem, baixou as linhas e sofreu uma pressão natural, mas que chegou a 15 chutes do Tricolor Carioca.

Contra o Racing-ARG, o time cearense passou perto de sofrer uma goleada bem pior se não fosse o goleiro João Ricardo. Além do 3 a 0 do placar, o Fortaleza sofreu 24 finalizações e João Ricardo realizou oito defesas que passaram longe de ser fáceis. No confronto, mesmo com o grande revés, o Tricolor conseguiu também atacar, arrematando 14 vezes, diferente dos jogos na liga nacional.