Vojvoda reconhece ampla superioridade do Racing sobre Fortaleza: "Nos ganharam em tudo"

Vojvoda já mostrou capacidade de fazer o Fortaleza reagir, mas tem grande desafio em 2025 / Crédito: FÁBIO LIMA

Após a derrota de 3 a 0 para o Racing, na estreia da Copa Libertadores, na noite dessa terça-feira, 1º, o Fortaleza finalizou a primeira rodada ocupando a lanterna do Grupo E. Em entrevista coletiva pós-jogo, Vojvoda analisou a atuação aquém do elenco tricolor e enfatizou a superioridade dos visitantes no duelo. “Jogamos mal. Nos superaram. Tivemos um time que fez as coisas melhor que a gente. Com o Fluminense, nós fizemos uma boa partida. Estávamos com uma evolução boa, mas hoje nós não demonstramos que estávamos à altura de um adversário que nos superou. Eles nos ganharam em tudo, nos ganharam fisicamente e nos detalhes de agressividade em duelos, e a partir daí começaram a construir uma vitória merecida”, analisou Vojvoda.

A performance inferior do clube do Pici diante dos argentinos foi marcada por desempenhos negativos, tanto de forma coletiva, quanto individual. Entretanto, nomes como David Luiz e Pol Fernández tornaram-se os principais alvos de crítica da torcida devido à atuação abaixo do esperado. O meio-campista argentino, em especial, foi vaiado durante boa parte do jogo. Questionado sobre o rendimento dos jogadores, o comandante do Leão enfatizou a responsabilidade coletiva da equipe na derrota sofrida. O argentino, entretato, destacou sua responsabilidade na tomada de decisões. "Acho que não tem como focalizar a derrota de hoje em dois jogadores (David Luiz e Pol Fernandez). O time não respondeu como tínhamos pensado, e aqui o responsável é o Vojvoda, junto com o elenco, com todos os jogadores, eu não quero responsabilizar dois jogadores. [...] Estou aqui para tomar decisões, e às vezes erro", defendeu o técnico.