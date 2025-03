Vojvoda explica escolhas que surpreenderam Mano Menezes e deram a vitória ao Fortaleza

O começo altivo do Fortaleza fez o técnico do Fluminense mudar o time antes dos 15 minutos / Crédito: FÁBIO LIMA

O Fortaleza venceu o Fluminense na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Na partida, que foi encerrada em 2 a 0 para o Leão do Pici, na noite deste sábado, 29, o time de Vojvoda fez o resultado com apenas 20 minutos de partida na Arena Castelão. Na coletiva concedida após o jogo, o comandante argentino explicou as escolhas tomadas que acabaram confundindo o técnico adversário.

Logo após o primeiro tento, marcado por Lucero aos três minutos, Mano Menezes – demitido após o revés – percebeu que precisaria mudar o time e fez alterações antes mesmo dos 15 minutos, que não impediram a derrota. Em sua coletiva, Mano também assumiu que a escalação de Vojvoda lhe pegou de surpresa.



"A estratégia era conseguir força no meio, principalmente, e depois eu analisei com toda a comissão técnica, com o departamento de análise, para fortalecer nosso sistema defensivo, defender bem", explica Vojvoda, que viu o treinador adversário tendo que tirar uma peça ofensiva para colocar outro meio-campista alegando ao substituído: "perdão, eu que errei".



“Eu procurei jogadores que eu observei os últimos rendimentos, porque futebol é rendimento. Então, nesse caso, talvez o treinador adversário, o Mano (Menezes), não pensava em Pikachu e Marinho, mas eu havia observado que Pikachu havia respondido nos últimos jogos e Marinho estava em uma boa fase”, conta Vojvoda.

Destaque nas últimas vezes que enfrentou o Flu, Moisés foi uma das peças que começaram no banco. Mano esperava que o camisa 21 fosse titular, assim como espera um Fortaleza jogando em uma 4-3-3. Vojvoda explicou que já vinha alternando com o esquema de três zagueiros, mas que queria Moisés na segunda etapa.