Fortaleza vê interesse do Vitória por Renato Kayzer e abre negociação para venda

Atacante Renato Kayzer na chegada ao Estádio Domingão para o jogo Horizonte x Fortaleza pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Após acertar a contratação de Deyverson, o Fortaleza deve negociar um dos centroavantes do elenco. O Vitória demonstrou interesse em Renato Kayzer e abriu negociação para comprar o camisa 79, que tem contrato com o Tricolor até o fim deste ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou que a transferência é vista com bons olhos tanto pelo clube do Pici quanto pelo jogador. Agora, cabe ao Rubro-Negro chegar às condições pedidas pelo Fortaleza para concretizar a operação. As conversas começaram nos últimos dias e devem avançar até o início de abril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para vender o centroavante de 29 anos, o Tricolor deve pedir cifras entre 1,2 milhão de dólares (R$ 6,9 milhões na cotação atual) e 1,5 milhão de dólares (R$ 8,6 milhões). O Leão é dono de 60% dos direitos econômicos de Kayzer, adquiridos por R$ 6 milhões em 2022.

Reserva imediato de Lucero, o atacante paranaense disputou 11 jogos e marcou três gols em 2025. Com a iminente chegada de Deyverson ao Pici, a tendência é que o camisa 79 espaço no elenco de Juan Pablo Vojvoda. A carreira de Renato Kayzer Com passagens por Santos e Desportivo Brasil nas categorias de base, Renato Kayzer foi revelado pelo Vasco, em 2015. Com poucas oportunidades, passou a ser emprestado: defendeu Oeste-SP, Portuguesa, Villa Nova-MG, Ferroviária-SP e Tupi-MG. Em 2018, chegou ao Atlético-GO, onde ganhou mais espaço. Depois passou por Cruzeiro, Ponte Preta e Chapecoense até retornar ao Dragão, em 2020. Naquele mesmo ano, foi contratado pelo Athletico-PR. Com a camisa do Furacão, o atacante se tornou xodó da torcida e foi campeão da Sul-Americana.