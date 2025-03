Vojvoda reconhece erros e fala sobre crítica da torcida: "É aceitar e saber digerir"

Em noite que marcou a derrota do Fortaleza para o CRB pela Copa do Nordeste, gritos de "time sem vergonha" foram entoados nas arquibancadas da Arena Castelão

Após mais uma derrota na temporada, o Fortaleza segue amargando uma trajetória complicada neste início de 2025. Na noite dessa quarta-feira, 26, o Tricolor do Pici foi superado pelo CRB por 1 a 0 , em partida válida pela sétima e última rodada da fase de grupos do Nordestão.

Recentemente, em fala pós-jogo contra o Ferroviário, Vojvoda foi incisivo ao falar sobre as críticas ao time por parte da torcida .

“Quando criticam, 'Time sem vergonha, time sem vergonha'. Time sem vergonha? Em quatro anos, foram duas [participações] Libertadores, uma final de Sul-Americana, sempre nas finais do Cearense, mas o time é sem vergonha. Eu estou dizendo o que eu sinto. E muitas vezes me calo, fecho a boca, mas há momentos que tenho que falar”, falou na época.

Com o revés diante do CRB, o Fortaleza chega a marca de quatro jogos sem vencer. Nas últimas dez partidas, foram seis derrotas, dois empates e apenas duas vitórias.

A equipe de Vojvoda volta a campo no próximo sábado, 29, às 18h30min, na Arena Castelão, para enfrentar o Fluminense. O confronto abre a caminhada do time no Campeonato Brasileiro de 2025.