Fortaleza prepara anúncio de atacantes antes de estrear no Brasileirão e na Libertadores

Allanzinho, destaque do Ferroviário na temporada, marcou diante do Sousa, na Copa do Nordeste / Crédito: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Para reforçar o elenco para as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, competições em que estreará nos próximos dias, o Fortaleza contratou duas peças para o setor ofensivo. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor do Pici vai anunciar, até esta sexta-feira, 28, dois novos atacantes para o elenco de Juan Pablo Vojvoda. Um deles é Allanzinho, artilheiro do Ferroviário na temporada, com nove gols em 18 partidas. O atacante de 24 anos rescindiu contrato com o Tubarão nesta quinta-feira, 27, e já aparece com a camisa do Leão no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).