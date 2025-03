"Os duros continuam", diz Gastón Ávila, do Fortaleza, após expulsão na final do Estadual

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025: Gastón Ávila. Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O zagueiro do Fortaleza, Gastón Ávila, postou, na noite desse sábado, 22, uma mensagem nas redes sociais após ser expulso com cinco minutos em campo no Clássico-Rei decisivo do Campeonato Cearense e ver o Ceará conquistar o título estadual de 2025. “Quando o caminho se faz duro. Os duros continuam. Nessa vida caí mil vezes e vou me levantar mil vezes! Com acertos e erros. Sou humano e sempre cometerei erros, mesmo que o mundo esteja contra mim lutarei até o último dia da minha carreira”, escreveu Ávila. O camisa 32 foi acionado no segundo tempo, no lugar de Brítez.