Vojvoda afirma que expulsões de Pol Fernández e Gastón Ávila "causaram danos ao time"

Após o empate em 1 a 1 no Clássico-Rei que sagrou o Ceará bicampeão cearense neste sábado, 22, o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva. O comandante tricolor avaliou os 180 minutos do confronto e avaliou erros individuais.

Pol Fernández foi expulso no primeiro jogo após o gol do Ceará e Gastón Ávila foi expulso no jogo de hoje, com a partida ainda em 0 a 0. O treinador relembrou que além da equipe ter atuado com um a menos nos dois jogos, os erros aconteceram em momentos onde ainda havia muito tempo de jogo.