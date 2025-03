Após perda do título, Vojvoda pede Fortaleza com mentalidade forte e apoio da torcida

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15.03.2025: Juan Pablo Vojvoda em entrevista coletiva. Fortaleza x Ceará. Clássico Rei na Arena Castelão. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em entrevista coletiva após o vice-campeonato estadual, o técnico Vojvoda lamentou a perda do título e reconheceu que o torneio era importante, mas destacou que o foco a partir de agora é nos outros desafios que o Fortaleza ainda tem na temporada, que englobam Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A. Questionado sobre o impacto do vice estadual, Vojvoda destacou que o time precisa ter mentalidade forte e resiliência nas próximas partidas, além de enfatizar a importância da torcida neste momento de instabilidade do Leão do Pici na temporada.

“Vamos fechar isso (a derrota no Cearense) e focar nas próximas partidas, com mentalidade forte e resiliência. Sabemos que perdemos um campeonato importante, mas temos pela frente coisas importantes para competir também. Vou continuar com meus jogadores, junto com eles e junto com a torcida, de quem necessitamos para reverter essa situação”, comentou. Sobre mudanças na equipe, Vojvoda ressaltou que manterá a mesma metodologia de trabalho que adota desde que chegou ao Fortaleza: escalará o time titular de acordo com quem ele considera estar melhor. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube