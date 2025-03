Em mau momento, Fortaleza soma cinco derrotas nos últimos oito jogos

Nos primeiros seis duelos da temporada, o Leão teve 100% de aproveitamento. O cenário mudou, porém, a partir do primeiro Clássico-Rei do ano, em 8 de fevereiro. Desde então, foram cinco derrotas, um empate e apenas duas vitórias, ambas sobre o Ferroviário ( 4 a 0 e 1 a 0 ).

A derrota por 2 a 1 para o Sousa-PB, na última quarta-feira, 19, pela sexta rodada da Copa do Nordeste , agravou o mau momento do Fortaleza em 2025. Nos oito jogos mais recentes, o Tricolor amargou cinco reveses.

Entre Campeonato Cearense e Nordestão, o Fortaleza foi batido por Ceará, duas vezes, Altos-PI, Vitória e Sousa-PB. Quatro destes reveses foram por 2 a 1. A exceção foi o duelo do último sábado, 15, contra o Vovô, no primeiro embate da final do Campeonato Cearense.