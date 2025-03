Vojvoda lamenta derrota, mas projeta Clássico-Rei diferente: "Uma final é uma final"

O Fortaleza deu sequência ao momento de turbulência na temporada ao ser derrotado pelo Sousa-PB, na Paraíba, na noite desta quarta-feira, 19, em jogo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Após o revés de 2 a 1, o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva, na qual atribuiu a derrota às chances perdidas e ao gramado do estádio Antônio Mariz, analisou o impacto no aspecto emocional do time e projetou uma "partida diferente" na grande final do Estadual ante o Ceará.

"A dificuldade foi que, quando tínhamos um jogador a mais, não conseguimos a efetividade depois de quatro ou cinco opções muito claras. Mas acontece. No primeiro tempo não foi bom para a gente. No segundo tempo, eles conseguem um gol de uma falta direta bem executada [...] Acho que o time sentiu o jogo principalmente pelo estado de gramado, isso afeta determinados momentos. Temos dor por uma derrota, mas sabemos que vamos jogar uma final no sábado.", analisa.