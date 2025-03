Morre narrador Júlio Salles, aos 83 anos

Júlio Salles foi narrador por quase 70 e um dos maiores nomes da crônica esportiva cearense / Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O narrador de todos os esportes faleceu nesta terça-feira, 11. O paraense Antônio Júlio Cruz de Salles, apresentador e narrador por quase sete décadas, morreu aos 83 anos. Pai de oito filhos e avô de 15 netos, Júlio Salles, chamado de "Veterano" pelos profissionais da crônica esportiva, orgulhava-se da paixão pelo Fortaleza Esporte Clube e narrou centenas de jogos do Tricolor na Rádio Assunção. Fortaleza, Ceará, Federação Cearense de Futebol (FCF) e o prefeito Evandro Leitão prestaram homenagens ao narrador, que também trabalhou na Rádio Iracema, Ceará Rádio Clube, Verdes Mares e Rádio Uirapuru. O Leão do Pici, em nota, denominou Júlio Salles como "a voz do Fortaleza".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Júlio começou a trabalhar em rádio aos 13 anos, da Rádio Marajoara, em Belém (PA). Rumou para o Ceará na década de 1960 e se tornou um dos maiores narradores da imprensa cearense, bastante identificado com a torcida do Fortaleza, com narrações históricas, como o gol marcado por Rinaldo na final do Campeonato Cearense de 2007 e o tento anotado por Yago Pikachu que levou o Leão à liderança da Série A em 2024.

No mês passado, o narrador de todos os esportes passou por cirurgia para retirada de um câncer no estômago. Depois, contraiu uma pneumonia. "Foi uma referência da narração precisa, vibrante, emoção do gol, emoção de trabalhar: de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo... A gente perde uma referência, mas fica o legado do pai. O velho guerreiro Júlio Salles. Quem iniciou a carreira e teve a oportunidade de ouvi-lo aproveitou muita coisa boa", disse o filho Mário Salles, também narrador, em entrevista à Jovem Pan News.

"A crônica esportiva do Nordeste teve em Júlio Sales um dos seus maiores nomes. Voz potente, preciso na narração, vibrante e arrebatador no grito de gol", exaltou o comentarista Wilton Bezerra, que formou dupla com o narrador em transmissões de jogos e programas. "Deixa uma enorme lacuna na crônica esportiva", completou. Confira nota do Fortaleza Esporte Clube: "Durante muitos, você foi, e queremos deixar claro aqui, que nunca deixará de ser, a voz do Fortaleza. Quem hoje já cresceu, lembra com carinho, e muita emoção, da voz e do rugido marcante que você dava a cada grito de gol, rompendo as barreiras do rádio e entrando na casa e no coração de cada torcedor e torcedora Tricolor. Assim como cada um de nós que representa o Leão do Pici, o seu Leão amado, as crianças que aprenderam a amar o Fortaleza com as gerações que os antecederam, hoje, choram pela sua partida, mas também sorriem, lembrando com muita gratidão e carinho, de quem ressignificou a história do nosso futebol.

É, meu amigo, Júlio. Nós já passamos muita coisa juntos. E olha que lindo: você já até representou o nosso Leão em campo, coisa que nem todo mundo sabe, mas nós, jamais esqueceremos. Fique em paz. Você fez uma jornada linda aqui na terra. E, aí de cima, continue torcendo por nós. Seguiremos combativos, aguerridos, vibrantes e fortes para que o seu orgulho siga sempre vivo em todos nós. Obrigado, querido e amado amigo."

Confira nota do Ceará Sporting Club: "O Ceará Sporting Club externa o sentimento de mais profunda tristeza pela partida de Antônio Júlio Cruz de Salles, o Júlio Salles, cronista esportivo de trajetória de mais de 60 anos no rádio cearense. Natural de Belém/PA, Júlio Salles iniciou sua caminhada na rádio ainda nos primeiros anos de vida, por meio das rádios Marajoara e Rádio Clube do Pará. Contratado pela Rádio Assunção em 1962, Júlio Salles fez de nosso estado sua casa desde então. Em 69, foi pela voz do narrador que a Nação Alvinegra ouviu a conquista do título do torneio Norte-Nordeste, primeiro título regional do Mais Querido.