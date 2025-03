Velório de Júlio Salles tem camisas do Fortaleza e emoção de familiares e amigos

Velório do narrador Júlio Salles ocorreu na manhã desta quarta-feira, 12 / Crédito: Fábio Lima

Com presença de familiares, amigos e colegas de profissão, o velório do narrador Júlio Salles aconteceu na manhã desta quarta-feira, 12, na Funerária Ethernus, na Aldeota. A despedida ao radialista que marcou época na comunicação esportiva cearense foi marcada pela emoção e também pelo cenário tricolor. Talvez por um pedido do próprio Júlio ou talvez por manifestação espontânea da paixão pelo Fortaleza Esporte Clube que ele espalhou durante décadas, com sua voz imponente e vibrante, parentes e amigos trajavam camisas do Tricolor. Uma bandeira do Leão do Pici foi estendida sobre o corpo do Narrador de Todos os Esportes.

O paraense Antônio Júlio Cruz de Salles, residente no Ceará desde a década de 1960, faleceu na última terça-feira, 11. Ele tinha sido submetido a cirurgia para retirada de um câncer no estômago, em fevereiro, depois contraiu pneumonia e estava internado. A morte do narrador causou comoção no futebol cearense e rendeu homenagens de clubes e personalidades.

Aberto ao público, o velório nesta manhã chuvosa também teve a presença de torcedores que ouviram a voz de Júlio Salles pelas ondas do rádio por mais de 60 anos, sobretudo na Rádio Assunção, onde marcou história e selou a identificação com outros apaixonados pelo Fortaleza. "O Júlio representava para nós, torcedores do Fortaleza, uma maior referência. A gente passou a vida toda escutando o Júlio e, nas narrações, ele conseguia trazer, de dentro do campo, a emoção", recordou o tricolor Evilázio Monteiro, recepcionista de hotel. Velório do narrador Júlio Salles ocorreu na manhã desta quarta-feira, 12 Crédito: Fábio Lima