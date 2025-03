Vojvoda destaca importância da vitória do Fortaleza e projeta semi do Cearense

O Fortaleza goleou o Ferroviário por 4 a 0 pela Copa do Nordeste . Após a goleada dessa quarta-feira, 5, o técnico Vojvoda falou sobre a importância que era ter um reencontro com a vitória após uma sequência de três derrotas e um empate — o último triunfo tinha sido sobre o Sport, no dia 4 de fevereiro.

“A partir daí, agora, é pôr o foco diretamente no planejamento da partida de sábado. Tudo o que envolve o futebol, tem foco nela. E isso se sente também. Precisávamos de uma vitória, como precisávamos no sábado. Agora precisamos fazer uma boa partida para conseguir o objetivo de jogar uma final”, disse Vojvoda.

Agora, o Leão vira a chave para o segundo jogo das semifinais do Campeonato Cearense — o terceiro em sequência contra o Tubarão da Barra. As equipes, que disputam uma vaga na final do certame, já haviam se enfrentado no último sábado, 1º, quando empataram sem gols. O novo encontro será no próximo sábado, 8, às 16h30min.

“São duas partidas diferentes. Hoje (quarta-feira, 5) tivemos a efetividade, principalmente no primeiro tempo, que não conseguimos ter nos primeiros 30 minutos da partida no PV. Fizemos uma boa primeira parte, mas precisávamos ganhar, sempre depois de uma sequência em que não vinham as vitórias”, analisou.

Após o confronto deste meio de semana, Vojvoda comentou sobre as diferenças entre as duas partidas recentes contra o Tubarão e sobre o quão importante era voltar a vencer após uma sequência negativa.

Importância da efetividade

Diferentemente do primeiro duelo das semifinais do Estadual, no jogo do Nordestão o Fortaleza conseguiu sair na frente do marcador, logo aos dois minutos de jogo. Poucos depois, o Leão já ampliou o marcador. Vojvoda destacou a importância da efetividade e do gol marcado no início do confronto.

“Depois, continuamos, conseguimos fazer esse segundo gol. Então, acho que a efetividade no futebol cobra uma importância alta. Quando você encontra essa efetividade, você abre outros caminhos para jogar com mais tranquilidade. O adversário também deixa um pouco mais de espaços. Você joga com essa confiança que se precisa para essa classe de partidas”, concluiu o comandante do Leão.