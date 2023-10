Guilherme encerra Sul-Americana como artilheiro do Fortaleza; veja lista

O Fortaleza encerrou sua participação na Copa Sul-Americana no último sábado, 28, ficando com o vice-campeonato. Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a equipe foi superada pela LDU-EQU nos pênaltis. Finalizada a campanha, o atacante Guilherme foi o artilheiro do clube no certame, somando quatro gols em 11 jogos.

Três dos seus quatro tentos foram marcados contra o América-MG, nas quartas de final. O gol restante ocorreu ainda na fase de grupos, contra o San Lorenzo, na Argentina.

Cinco jogadores terminaram a competição com três gols, um a menos que Guilherme: Silvio Romero, Tomás Pochettino, Yago Pikachu, Zé Welison e Juan Martín Lucero, autor do tento do Leão na final. Os atacantes Marinho e Thiago Galhardo balançaram as redes duas vezes cada.