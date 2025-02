Campeão do Sul-Americano sub-20, Kauã retorna ao Fortaleza para sequência da temporada

Kauan foi titular logo na estreia do Brasil em um clássico contra a Argentina, formando um trio com Breno Bidon e Pedrinho no meio-campo. A seleção canarinho foi derrotada por 6 a 0 naquela partida e teve problemas com a marcação durante o jogo todo.

No segundo jogo, contra a Bolívia, o meia do Leão continuou entre os titulares, dessa vez jogando com Moscardo e fazendo uma trinca de volantes. O Brasil venceu aquela partida por 2 a 1, mas sofreu críticas em relação a um meio-campo pouco criativo.

Contra o Equador, Kauan foi para o banco e entrou no segundo tempo, no lugar de Breno Bidon. Atuando apenas 16 minutos, fez um jogo discreto e com poucas ações com a bola. Nesta partida, outra vitória brasileira, desta vez por 3 a 2.