Kauan, do Fortaleza, é convocado pela seleção brasileira para o Sul-Americano Sub-20

Kauan, volante do Fortaleza, em jogo-treino da Seleção Brasileira sub-20 contra o Nova Iguaçu sub-20 / Crédito: Alexandre Neto/Staff Images / CBF

O treinador Ramon Menezes divulgou na manhã desta sexta-feira, 20, os jogadores convocados para a seleção brasileira que disputará o Sul-Americano Sub-20 na Venezuela entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025. Na lista, composta por 23 atletas, está Kauan Rodrigues, meio-campista do Fortaleza e único representante de um clube do Nordeste.



Kauan participou de boa parte do ciclo preparatório para o torneio, iniciado em junho deste ano, na Granja Comary. No processo, a Amarelinha realizou amistosos contra o sub-20 de clubes cariocas, como Botafogo, Fluminense e Vasco, além de entrentar a seleção sub-20 do México, campeão da Concacaf da categoria. Atual campeão do torneio, o Brasil está no Grupo B e terá pela frente na primeira fase a Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia. No Grupo A, estão Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Nesta etapa, as cinco seleções de cada grupo brigam pelas três primeiras colocações, zona que garante classificação ao hexagonal final, no qual os seis países lutam por quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20, no Chile.

A preparação da Amarelinha será iniciada no dia 7 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Ou seja, Kauan não poderá participar da pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, com o elenco do Fortaleza, que acontecerá entre os dias 11 e 19 de janeiro. A delegação da seleção brasileira viaja no dia 19 de janeiro para a cidade de Valencia, sede dos jogos da equipe na fase de grupos e onde está localizado o estádio Misael Delgado, palco dos jogos da Amarelinha na primeira etapa do Sul-Americano. A estreia está marcada para o dia 24 de janeiro, contra a Argentina, às 20h30min. No dia 26, o adversário será a Bolívia, às 18h. Em seguida, no dia 30, o Brasil encara o Equador, às 20h30min, e fecha a fase de grupos diante da Colômbia, às 18h, no dia 1º de fevereiro. Os horários são de Brasília.

As quatro primeiras rodadas do hexagonal final serão realizadas nos dias 4, 7, 10, 13 de fevereiro em Caracas, capital venezuelana, nos estádios Brígido Iriarte e Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. A última rodada, no dia 16, terá como palco o Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz.

Confira os convocados:

Goleiros:

Felipe Longo - Corinthians

Otávio - Cruzeiro

Robert - Atlético-MG Laterais:



Chermont - Santos

Pedro Lima - Wolverhampton (ING)

José Guilherme - Grêmio

Leandrinho - Vasco Zagueiros:

Anthony - Goiás

Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

Jair Paula - Santos Meio-campistas:

Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Internacional

Kauan Rodrigues - Fortaleza

Moscardo - Stade de Reims (FRA) Atacantes: