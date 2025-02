Fortaleza define alvos e deve fazer investimento por contratação de centroavante

Marcelo Paz é o CEO da SAF do Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

A 11 dias do fechamento da janela de transferências, o Fortaleza corre contra o tempo para tentar concretizar a contratação de um centroavante. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici já definiu os alvos no mercado da bola, está disposto a investir na aquisição do novo reforço e agora terá o desafio de viabilizar a negociação até o fim da próxima semana. Todos os nomes da lista tricolor são de jogadores estrangeiros, que atuam no exterior e estão vinculados a outras equipes. Portanto, para acertar com o atacante pretendido, o Leão terá de desembolsar um valor para efetuar a compra — ou um empréstimo. O departamento de futebol tem conversas em andamento e tenta avançar com as opções tratadas como prioridade até o próximo dia 28.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar de se preparar para abrir os cofres, o Fortaleza adota cautela quanto às cifras e só pagará um montante que se encaixe no orçamento. A presença do Tricolor na Copa Libertadores e o fato de ser uma negociação internacional, com valores em dólar, inflacionam a pedida dos clubes no mercado.

A contratação de um centroavante é a prioridade do clube do Pici até o dia 28 deste mês, mas outras posições também são monitoradas na reta final do período de movimentações do mercado da bola. A tendência é que alguns jogadores também deixem o Tricolor nos próximo dias. Fortaleza: número de estrangeiros no elenco Diante da escassez de opções no mercado nacional e de jogadores brasileiros, o Fortaleza já priorizava, desde dezembro, os nomes estrangeiros para a posição. A avaliação é de que há centroavantes mais viáveis e de bom nível. Mesmo com 11 "gringos" no elenco, o clube não considera o limite estabelecido (nove por partida) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como um empecilho, já que Kuscevic e Kervin Andrade costumam ser convocados nas Datas Fifa e nomes como Cardona e Dylan Borrero não devem ter tanto espaço.