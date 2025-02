Fortaleza x Vitória: Vojvoda tem retrospecto positivo contra Carpini

Técnicos Vojvoda e Thiago Carpini se cumprimentam no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O duelo entre Fortaleza e Vitória, na próxima quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, vai promover um novo embate entre Juan Pablo Vojvoda e Thiago Carpini. Os treinadores se enfrentaram três vezes em 2024, e o argentino tem histórico positivo: dois triunfos e uma derrota. No primeiro encontro, Carpini ainda comandava o São Paulo. Em abril do ano passado, no Morumbis, na estreia do Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici venceu por 2 a 1, com gols dos argentinos Lucero e Machuca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O treinador de 40 anos foi demitido do Tricolor Paulista dias depois e, no mês seguinte, foi contratado pelo Vitória. Ele reencontrou o Fortaleza de Vojvoda em julho, novamente pelo Brasileirão, no Castelão. Breno Lopes, Pochettino e Tinga marcaram e garantiram o triunfo dos donos da casa por 3 a 1.